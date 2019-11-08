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18:02, 8 ноября 2019 147
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Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9-10 ноября

Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9-10 ноября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В ТРЦ «М5 Молл» 9 ноября можно будет увидеть спектакль Московского театра кукол «Клочки по закоулочкам».

В клубе Deep 9 ноября состоится сольный концерт Леши Свика, который считается главным хитмейкером 2019 года. А 10 ноября здесь же выступит еще один молодой успешный исполнитель Verbee, который представит свой новый альбом в рамках первого большого тура.

В кафе-клубе «Старый парк» 10 ноября выступит Павел Кашин, он представит рязанцам новый альбом в «электрическом» составе. В клубе Svoboda 10 ноября с презентацией нового сингла выступит группа «Обе-Рек».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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