Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 9-10 ноября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В ТРЦ «М5 Молл» 9 ноября можно будет увидеть спектакль Московского театра кукол «
В клубе Deep 9 ноября состоится сольный концерт
В кафе-клубе «Старый парк» 10 ноября выступит
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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