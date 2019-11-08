Из-за ремонта теплотрассы на улице Радищева перекроют движение

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Из-за аварийного ремонта теплотрассы на улице Радищева перекроют движение. Об этом сообщил
Ограничения будут действовать с 10:00 11 ноября до 0:00 18 ноября в районе дома №21-а.
На время проведения работ на месте установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.
Автомобилистов попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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