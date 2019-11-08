Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:26, 8 ноября 2019 484
 0    0

Из-за пожара в рязанской девятиэтажке эвакуировали десять человек

Из-за пожара в рязанской девятиэтажке эвакуировали десять человек

Из-за пожара в рязанской девятиэтажке эвакуировали десять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Однокомнатная квартира в доме на улице Затинной загорелась в пятницу, 8 ноября, в 4:02. С огнем боролись 15 пожарных при помощи четырех машин.

Площадь пожара составила 30 «квадратов».

В пресс-службе ведомства уточнили, что две женщины отравились угарным газом.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:52, 31 октября 2019 5 931
Жена рязанского губернатора поменяла место работы 11
13:33, 31 октября 2019 3 286
Через Рязань пустят поезда до Крыма 8
9:49, 4 ноября 2019 3 191
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 3 080
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 14
18:07, 4 ноября 2019 1 257
В честь Дня народного единства рязанцы выстроились в огромную снежинку
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум