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Из-за пожара в рязанской девятиэтажке эвакуировали десять человек. Об этом
Однокомнатная квартира в доме на улице Затинной загорелась в пятницу, 8 ноября, в 4:02. С огнем боролись 15 пожарных при помощи четырех машин.
Площадь пожара составила 30 «квадратов».
В пресс-службе ведомства уточнили, что две женщины отравились угарным газом.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.