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12:59, 8 ноября 2019 2 819
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Глава Росгвардии открыл в Рязани памятник погибшим при исполнении силовикам

Глава Росгвардии открыл в Рязани памятник погибшим при исполнении силовикам

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 8 ноября, в парке Железнодорожников открыли памятник силовикам, погибшим при исполнении служебного долга.

Около года назад там установили закладной камень. На его месте появился монумент с бетонной основой, покрытая гранитными плитами. Фигуры стрельца, часового и современного воина на памятнике отлили из бронзы.

«Они символизируют собой тех бойцов, которые помогут победить всех и преодолеть любую смуту», — сказал скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников.

В церемонии открытия поучаствовали глава Росгвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Николай Любимов, руководители органов госвласти и силовых структур региона, члены семей погибших, ветераны и кадеты.

«Сегодня мы открыли памятник воинам правопорядка. Уже более двухсот лет войска внутренней стражи демонстрируют отвагу и показывают мужество, а бойцы добросовестно выполняют свой долг. Считаю важным подчеркнуть, что мы бережно будем храним память о каждом бойце. Огромное спасибо каждому мужу России, их родным и рязанцам, что поддержали проект монумента», — отметил Золотов.

«Рязанские гвардейцы доказывали свой профессионализм и преданность воинскому долгу. Их решительность и отвага, грамотный подход к решению боевых задач и личная ответственность. Символично, что памятник открывается недалеко от монумента Победы. Этот памятник не только символ мужества и отваги, но и память о героях», — сказал Любимов.

Напомним, в среду в Рязани почтили память погибших силовиков.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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