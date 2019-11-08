Глава Росгвардии открыл в Рязани памятник погибшим при исполнении силовикам

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 8 ноября, в парке Железнодорожников открыли памятник силовикам, погибшим при исполнении служебного долга.
Около года назад там
«Они символизируют собой тех бойцов, которые помогут победить всех и преодолеть любую смуту», — сказал скульптор, заслуженный художник России Александр Рожников.
В церемонии открытия поучаствовали глава Росгвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Николай Любимов, руководители органов госвласти и силовых структур региона, члены семей погибших, ветераны и кадеты.
«Сегодня мы открыли памятник воинам правопорядка. Уже более двухсот лет войска внутренней стражи демонстрируют отвагу и показывают мужество, а бойцы добросовестно выполняют свой долг. Считаю важным подчеркнуть, что мы бережно будем храним память о каждом бойце. Огромное спасибо каждому мужу России, их родным и рязанцам, что поддержали проект монумента», — отметил Золотов.
«Рязанские гвардейцы доказывали свой профессионализм и преданность воинскому долгу. Их решительность и отвага, грамотный подход к решению боевых задач и личная ответственность. Символично, что памятник открывается недалеко от монумента Победы. Этот памятник не только символ мужества и отваги, но и память о героях», — сказал Любимов.
Напомним, в среду в Рязани
© RZN.info
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