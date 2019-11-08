Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО могут признать неправомерным

С 1 ноября в Рязанской области приступил к работе Региональный оператор, в обязанности которого должны входить вывоз и переработка твердых коммунальных отходов. Однако к качеству вывоза мусора у рязанцев много претензий.

В соцсетях появились многочисленные посты с жалобами на переполненные мусорные контейнеры с прикрепленными в качестве доказательств фотографиями.

Кроме того, в полной мере перестала осуществляться и сортировка отходов, утвержденная производственной программой регионального оператора на 2019-2021 годы.

Как сообщил директор Рязанского мусоросортировочного комплекса Юрий Булыгин, с 1 ноября на предприятие перестал поступать мусор от жилых домов. Однако расходы на сортировку, в соответствии с требованиями Территориальной схемы, утвержденной Региональной энергетической комиссией, заложены в тариф Регионального оператора, который теперь будут оплачивать рязанцы (у редакции имеется копия документа, предоставленного ГУ РЭК Рязанской области).

Заключить договор с действующим регоператором пока не получается

По словам Юрия Булыгина, заключить договор с действующим регоператором пока не получается, поскольку договор, который предлагает ООО «Эко-Пронск» имеет серьезные юридические нарушения (данные есть в распоряжении Министерства ТЭК и ЖКХ Рязанской области и у редакции):

— Мы неоднократно писали письма на имя генерального директора «Эко-Пронск» Валерия Матюхина, уведомляли о необходимости выполнить требования Территориальной схемы и заключить договор по обработке ТКО, заложенной в тариф для населения, однако официального ответа от Регионального оператора мы пока не получили, как и договора с устраненными нарушениями. Мы обращались в министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области с просьбой взять под контроль заключение социально значимого договора.

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» в числе основных приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами установлена необходимость их обязательной обработки. Кроме того, Территориальной схемой обращения с отходами (Раздел 8, стр. 241), утвержденной в Рязанской области, определено, что весь объем ТКО, из которого могут быть выделены полезные фракции, перед захоронением должны проходить обработку.

В регионе работают всего два мусоросортирующих предприятия

По данным Схемы, это 470 тонн отходов в год. В регионе работают всего два мусоросортирующих предприятия, мощностей которых пока не хватает для обработки всего объема отходов. И на фоне этой нехватки остановка одного из крупнейших комплексов привела к тому, что большая часть бытового мусора теперь уходит на захоронение без предварительной обработки, т. е. вместе с отходами, подлежащими вторичной переработке — стеклом, пластиком, металлом, макулатурой.

Юрий Булыгин отметил, что таким образом нарушается главный смысл мусорной реформы, который подразумевает уменьшение количества закапываемых в землю отходов, а не просто произвольное увеличение тарифа для населения.

— Мы успешно работаем в этом направлении уже несколько лет, входим в Территориальную схему обращения с отходами, в тариф Регионального оператора. Мы готовы обрабатывать около 40 тысяч тонн мусора в год и более, если понадобится, на благо родного края. Я думаю, что действуя в интересах государства и его граждан, мы преодолеем озвученные проблемы и возобновим работу. Законодательство, регулирующее деятельность предприятий коммунального комплекса, предусматривает запрет на захоронение несортированных отходов. Это важнейший этап обращения с ТБО и пропускать его — прямое нарушение законодательства, поэтому мы стремимся к конструктивному диалогу и надеемся на сотрудничество с Региональным оператором в русле новой экологической политики.

Руководитель мусоросортировочного комплекса также напомнил, что в соответствии с Правилами обращения с ТКО (утв. постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 №1156) нарушение предусмотренных Территориальной схемой потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки, может являться основанием лишения юридического лица статуса Регионального оператора.

А взимание ООО «Эко-Пронск» с населения всей установленной суммы единого тарифа, не неся при этом затрат на обработку, предусмотренной производственной программой, является неправомерным и может способствовать возникновению социального недовольства в условиях становления новой системы обращения с отходами.