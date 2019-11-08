В пятницу, 8 ноября, в восьми пилотных регионах «Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей». Жители Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областей и Чеченской Республики смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения.

«Партия планирует добиваться решения каждой проблемы по объектам. На основе проблемных тем и вопросов, собранных при помощи сервиса, „Единая Россия“ будет систематически составлять доклад на имя председателя партии Дмитрия Медведева», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В этот же день презентация портала «Нацпроекты глазами людей» прошла в рязанской региональной общественной приемной партии, где собрались депутаты областной и городской дум, сторонники, представители общественных организаций, первичных отделений.

О новом информационном сервисе « Единой России » рассказали замруководителя ЦИК Максим Руднев и лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин.

«Рязанская область стала первым регионом в ЦФО, который вошел в пилотный проект и чей опыт будет транслироваться на всероссийском уровне. Это очень ответственно и почетно», — отметил Фомин.

Он напомнил, что на территории области реализуется 11 национальных проектов, в базу портала «Нацпроекты глазами людей» загружена информация о более чем 220 объектах.

«Каждый этап и качество проводимых работ контролируют депутаты различных уровней. Они проводят постоянный мониторинг, осуществлено более 700 выездов. Находятся в постоянном взаимодействии с органами местного самоуправления и подрядными организациями», — рассказал лидер рязанских единороссов.

По мнению Фомина, информационный портал — эффективный инструмент для обратной связи с жителями. «Обращения граждан на сайте помогут депутатам получать информацию непосредственно с мест и оперативнее решать возникающие вопросы», — подчеркнул он.

Максим Руднев сообщил, что на портале размещены данные обо всех объектах, которые реализуются в рамках национальных проектов на территории региона.

«Информация представлена в простой и понятной форме. У жителей появилась дополнительная возможность лучше познакомиться с реальным ходом работ, они смогут узнать, на контроле какого депутата находится конкретный объект. Здесь можно посмотреть паспорт и описание объекта, адрес и его местонахождение, есть фото- и видеогалереи, фиксирующие все этапы проводимых работ», — объяснил он.

Заместитель руководителя ЦИК отметил, что жители могут написать свое обращение на портал, высказать пожелания, мнения, добавить фото объекта.

«Информационный сервис направлен на получение обратной связи от людей, а также на то, чтобы показать гражданам, что они получат от реализации национальных проектов и как это повлияет на улучшение качества жизни», — подчеркнул Максим Руднев.