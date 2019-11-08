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16:20, 8 ноября 2019 222

Бойцы рязанского энергетического отряда получили два диплома на студенческом слете «Россетей»

Бойцы рязанского энергетического отряда получили два диплома на студенческом слете «Россетей»

Бойцов студенческого отряда «Потенциал» рязанского радиоуниверситета признали победителями в номинации за лучшую статью о трудовом семестре на энергообъектах «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» и лучшую фотоработу в номинации «Мы — новая энергия страны».

Цремония награждения победителей состоялась в Москве на Всероссийском юбилейном студенческом слете ПАО «Россети»: в 2019 году отряды электросетевого комплекса отмечают 10-летие с момента создания, 60 лет исполнилось движению студенческих отрядов в стране.

«Ежегодно молодые люди профильного направления подготовки получают возможность работать плечом к плечу со специалистами энергетической отрасли, приобретая бесценный опыт и багаж знаний по специальности, развивая свои профессиональные качества. В течение летнего трудового сезона энергетические отряды выполняют работы по замене опор ЛЭП, прокладке кабеля, ремонту трансформаторов, снятию показаний счетчиков, чем вносят свой вклад в подготовку и благополучное прохождение осенне-зимнего периода максимальных нагрузок на электрические сети, принимают участие в социальных, спортивных мероприятиях, проводят уроки электробезопасности», — рассказали в пресс-службе компании.

В рамках Всероссийского слета студенты могли показать, чему они научились. Впервые в этом году прошли соревнования профессионального мастерства. В течение двух дней команды состязались в знании теории, оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока с использованием манекена-тренажера, обслуживании, ремонте релейной защиты и автоматики, замене однофазного счетчика электроэнергии. В числе творческих заданий жюри оценивало арт-объекты, макеты касок, видеоролики, статьи, фото и сценические номера участников.

По итогам всех испытаний в общекомандном зачете рязанские студенты оказались в середине, заняв 9-е место из 18 лучших энергетических отрядов страны

«Отметим, что за 10 лет через энергоотряды ПАО „Россети“ прошло более 13 тысяч человек из более 100 образовательных учреждений страны. В „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ за шесть лет существования движения энергетических отрядов более 150 студентов стали его участниками», — добавили в компании.


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