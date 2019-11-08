Бойцы рязанского энергетического отряда получили два диплома на студенческом слете «Россетей»

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Бойцов студенческого отряда «Потенциал» рязанского радиоуниверситета признали победителями в номинации за лучшую статью о трудовом семестре на энергообъектах «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» и лучшую фотоработу в номинации «Мы — новая энергия страны».
Цремония награждения победителей состоялась в Москве на Всероссийском юбилейном студенческом слете ПАО «Россети»: в 2019 году отряды электросетевого комплекса отмечают 10-летие с момента создания, 60 лет исполнилось движению студенческих отрядов в стране.
«Ежегодно молодые люди профильного направления подготовки получают возможность работать плечом к плечу со специалистами энергетической отрасли, приобретая бесценный опыт и багаж знаний по специальности, развивая свои профессиональные качества. В течение летнего трудового сезона энергетические отряды выполняют работы по замене опор ЛЭП, прокладке кабеля, ремонту трансформаторов, снятию показаний счетчиков, чем вносят свой вклад в подготовку и благополучное прохождение осенне-зимнего периода максимальных нагрузок на электрические сети, принимают участие в социальных, спортивных мероприятиях, проводят уроки электробезопасности», — рассказали в пресс-службе компании.
В рамках Всероссийского слета студенты могли показать, чему они научились. Впервые в этом году прошли соревнования профессионального мастерства. В течение двух дней команды состязались в знании теории, оказании первой помощи пострадавшему от электрического тока с использованием манекена-тренажера, обслуживании, ремонте релейной защиты и автоматики, замене однофазного счетчика электроэнергии. В числе творческих заданий жюри оценивало арт-объекты, макеты касок, видеоролики, статьи, фото и сценические номера участников.
По итогам всех испытаний в общекомандном зачете рязанские студенты оказались в середине, заняв 9-е место из 18 лучших энергетических отрядов страны
«Отметим, что за 10 лет через энергоотряды ПАО „Россети“ прошло более 13 тысяч человек из более 100 образовательных учреждений страны. В „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ за шесть лет существования движения энергетических отрядов более 150 студентов стали его участниками», — добавили в компании.
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