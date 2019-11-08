RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ректор РГУ Андрей Минаев продолжает оставаться на больничном. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.
Там добавили, что больничный продлится до 12 ноября.
Напомним, в четверг, 7 ноября, в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Выяснилось, что выданные в качестве премии деньги
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Песочне «Фольксваген» сбил школьника
|
cледующая новость →Инвестор платного путепровода в Ряжске ответил на замечания прокуратуры
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.