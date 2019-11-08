17-летняя рязанка попала в больницу после пожара в девятиэтажке

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После пожара на улице Затинной 17-летнюю рязанку доставили в ДОКБ. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
У пострадавшей легкая степень отравления угарным газом, а также небольшой термический ожог пальца на руке.
Медики оценили ее состояние как удовлетворительное.
Напомним, однокомнатная квартира в доме на улице Затинной загорелась в пятницу, 8 ноября, в 4:02. С огнем боролись 15 пожарных при помощи четырех машин.
Из девятиэтажки эвакуировали
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.