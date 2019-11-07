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10:14, 7 ноября 2019 743
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Житель Спасского района надругался над женщиной, отказавшей ему в сексе 1

Житель Спасского района надругался над женщиной, отказавшей ему в сексе

Житель Спасского района надругался над женщиной, которая отказала ему в сексе. Об этом сообщил сайт райсуда.

По версии следствия, днем оба участника инцидента выпивали в одной компании. Мужчина предложил знакомой переспать, а когда та отказалась, попытался ее изнасиловать.

Женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, однако злоумышленник догнал ее, несколько раз ударил по голове и телу, а затем совершил «иные действия сексуального характера».

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 УК. Материалы находятся в суде, назначено закрытое заседание.


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