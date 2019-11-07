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11:33, 7 ноября 2019 286
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За неделю в Рязанской области подорожали яйца и гречка

За неделю в Рязанской области подорожали яйца и гречка

За неделю, с 29 октября по 5 ноября, в Рязанской области на 3,5% подорожала гречка. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также повысились на:

  • яйца куриные — на 2,9%;
  • масло сливочное — на 1,8%;
  • рыбу мороженую — на 0,5%;
  • молоко — на 0,2%;
  • мясо кур — на 0,2%;
  • чай — на 0,1%;
  • картофель — на 0,1%.

Подешевели за это время:

  • сахар-песок — на 4,8%;
  • морковь — на 3,4%;
  • лук репчатый — на 2,8%;
  • пшено — на 2,7%;
  • капуста — на 1,8%;
  • масло подсолнечное — на 1,2%;
  • яблоки — на 0,7%;
  • рис — на 0,6%.

Цены на говядину, свинину, баранину, соль, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный и вермишель не изменилась.


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