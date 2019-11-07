За неделю в Рязанской области подорожали яйца и гречка

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За неделю, с 29 октября по 5 ноября, в Рязанской области на 3,5% подорожала гречка. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Цены также повысились на:
Подешевели за это время:
Цены на говядину, свинину, баранину, соль, муку пшеничную, хлеб ржаной, ржано-пшеничный и вермишель не изменилась.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.