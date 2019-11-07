«Время перезагрузки». Фомин подвел итоги работы регионального отделения «Единой России» в 2019 году

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В четверг, 7 ноября, в Рязани прошла 30-я конференция регионального отделения «Единой России». Итоги работы за 2019 год подвел секретарь партии Аркадий Фомин.
Он отметил, что 2019 для регионального отделения стал «годом перезагрузки». «Мы сосредоточили силы на структурных и кадровых изменениях, провели аудит наших сторонник, выявили новые формы работы, особое внимание уделили контролю за реализацией нацпроектов», — подчеркнул Фомин.
По его словам, в регионе не было крупных выборов, но партия успешно провела муниципальные кампании.
«Партия берет на контроль многие проблемные вопросы. На федеральном уровне рассматриваются инициативы партии о снижение административной нагрузки на учителей, совершенствовании 44 ФЗ о госзакупках, запрете на продажу алкоголя в многоквартирных жилых домах», — сказал секретарь регионального отделения.
Также он обратил внимание на депутатский контроль «единороссов», в рамках которого провели более 700 выездов по сообщениям о недобросовестных подрядчиках; работу партийных проектов по ремонту домов культуры и спортзалов; благоустройству парков; региональный проект «Здоровое будущее»; реализацию местных инициатив.
За год «единороссам» поступило 1 238 обращений, из которых 539 удалось решить положительно, партия совершенствовала прием граждан и расшила спектр юридической помощи.
Также Фомин остановился на главных задачах на 2020 год. «Нам стоит уделить особое внимание качеству медпомощи и экологии, проработать в облдуме вопрос о снижении стоимости вывоза мусора для льготников. Год особый: нам предстоят выборы в облдуму, органы местного самоуправления. Наша задача обеспечить победу всем кандидатам ''Единой России''", — заявил секретарь регионального отделения.
Он напомнил, что для кандидатов вновь пройдет предварительное голосование.
«Важно внедрять новые технологии в общении с гражданами. Нашими конкурентными преимуществами должны стать общение через соцсети и оперативное обсуждение предложений партийцев в мессенджерах. Наша задача — набрать актив сторонников и ежедневно подкреплять доверие избирателей», — заключил Фомин.
Также в рамках конференции произошла ротация состава политсовета «единороссов».
В новый состав вошли:
Кроме того, партийцы выбрали четырех делегатов, которые представят рязанское отделение на XIX съезде «Единой России» в Москве.
Ими стали:
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