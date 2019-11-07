«Время перезагрузки». Фомин подвел итоги работы регионального отделения «Единой России» в 2019 году

В четверг, 7 ноября, в Рязани прошла 30-я конференция регионального отделения «Единой России». Итоги работы за 2019 год подвел секретарь партии Аркадий Фомин.

Он отметил, что 2019 для регионального отделения стал «годом перезагрузки». «Мы сосредоточили силы на структурных и кадровых изменениях, провели аудит наших сторонник, выявили новые формы работы, особое внимание уделили контролю за реализацией нацпроектов», — подчеркнул Фомин.

По его словам, в регионе не было крупных выборов, но партия успешно провела муниципальные кампании.

«Партия берет на контроль многие проблемные вопросы. На федеральном уровне рассматриваются инициативы партии о снижение административной нагрузки на учителей, совершенствовании 44 ФЗ о госзакупках, запрете на продажу алкоголя в многоквартирных жилых домах», — сказал секретарь регионального отделения.

Также он обратил внимание на депутатский контроль «единороссов», в рамках которого провели более 700 выездов по сообщениям о недобросовестных подрядчиках; работу партийных проектов по ремонту домов культуры и спортзалов; благоустройству парков; региональный проект «Здоровое будущее»; реализацию местных инициатив.

За год «единороссам» поступило 1 238 обращений, из которых 539 удалось решить положительно, партия совершенствовала прием граждан и расшила спектр юридической помощи.

Также Фомин остановился на главных задачах на 2020 год. «Нам стоит уделить особое внимание качеству медпомощи и экологии, проработать в облдуме вопрос о снижении стоимости вывоза мусора для льготников. Год особый: нам предстоят выборы в облдуму, органы местного самоуправления. Наша задача обеспечить победу всем кандидатам ''Единой России''", — заявил секретарь регионального отделения.

Он напомнил, что для кандидатов вновь пройдет предварительное голосование.

«Важно внедрять новые технологии в общении с гражданами. Нашими конкурентными преимуществами должны стать общение через соцсети и оперативное обсуждение предложений партийцев в мессенджерах. Наша задача — набрать актив сторонников и ежедневно подкреплять доверие избирателей», — заключил Фомин.

Также в рамках конференции произошла ротация состава политсовета «единороссов».

В новый состав вошли:

Андрей Баранов — председатель Рязанского регионального отделения Российского союза спасателей;

Андрей Горун — начальник вагонного депо в Сасове;

Александр Бурцев — депутат рязанской гордумы;

Сергей Васильев — исполнительный секретарь местного отделения партии в Рязани;

Елена Сидорова — региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья»;

Сергей Трепьев — депутат Тумского городского поселения;

Елена Чудакова — директор Центра детского творчества «Стрекоза».

Кроме того, партийцы выбрали четырех делегатов, которые представят рязанское отделение на XIX съезде «Единой России» в Москве.

Ими стали: