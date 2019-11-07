Кража из ювелирного магазина в «Премьере» попала на видео

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Неизвестные украли золото в одном из ювелирных магазинов в ТРЦ «Премьер». Видео опубликовали в группе «
На записи видно, как в ювелирный бутик зашли трое мужчин, один из них общался с продавцом, в то время как оставшиеся двое попытались открыть витрину с украшениями. Им удалось вскрыть один из шкафчиков. Злоумышленники достали подставку с украшениями и, прикрыв курткой, вышли из бутика.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что кража золотых изделий произошла 26 октября. На записи видно, что инцидент случился в 16:42.
Владелец магазина написал заявление в полицию. По данному факту проводится проверка.
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