В Соколовке убрали свалку и начали благоустраивать территорию возле пруда

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Фото: Администрация Рязани
В среду, 6 ноября, в Соколовке убрали свалку и начали благоустраивать территорию, окружающую пруды на улице Железнодорожной, сообщил
Работы провели 15 человек с помощью пяти единиц техники.
За два дня вывезли более 50 кубометров мусора, переработали в мульчу свыше 10 кубометров древесных отходов и поросли.
Помимо этого специалисты дирекции благоустройства удалили поросль вокруг детской площадки, расположенной поблизости.
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