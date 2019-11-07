В Сараевском районе начали строить новый ФАП

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Фото: Издательство «Пресса»
В селе Сысои Сараевского района начали строить новый ФАП, пишет издательство «
Площадку под строительство начали готовить еще в сентябре.
ФАП появится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств федерального и областного бюджета.
Его стоимость составит семь миллионов 800 тысяч рублей.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.