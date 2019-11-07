В Рязанском районе открыли новую спортивную площадку

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 7 ноября, в Подвязье открыли новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Ее обустроили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области».
Участниками церемонии стали министр физкультуры и спорта области Владислав Фролов, глава администрации района Наталья Жунева и глава Подвязьевского сельского поселения Светлана Сарычева.
Они вручили жителям района почетные грамоты и благодарственные письма министерства физкультуры и спорта области.
«Новая площадка — это дополнительные возможности для реализации комплекса ГТО. Это современные условия для подготовки будущих обладателей знаков отличия комплекса ГТО. В следующем году работа созданию новых спортивных объектов будет продолжена, запланировано создание еще 7 спортивных площадок, одна из которых появится также в Рязанском районе», — отметил Фролов.
На площадке установили комплекс уличных тренажеров: турники, рукоходы, брусья, скамьи для пресса и другое. Также здесь обустроили зоны для занятий теннисом, баскетболом, скалолазанием. На территории уложили специальное смягчающее покрытие.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцам предложили украсить благотворительные открытки «Почты России» своими рисунками
|
cледующая новость →СМИ назвали профессию погибшего в Спасском районе охотника
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.