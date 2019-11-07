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21:22, 7 ноября 2019 268
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В Рязанском районе открыли новую спортивную площадку

В Рязанском районе открыли новую спортивную площадку

В четверг, 7 ноября, в Подвязье открыли новую спортивную площадку для сдачи норм ГТО. Ее обустроили в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни в Рязанской области».

Участниками церемонии стали министр физкультуры и спорта области Владислав Фролов, глава администрации района Наталья Жунева и глава Подвязьевского сельского поселения Светлана Сарычева.

Они вручили жителям района почетные грамоты и благодарственные письма министерства физкультуры и спорта области.

«Новая площадка — это дополнительные возможности для реализации комплекса ГТО. Это современные условия для подготовки будущих обладателей знаков отличия комплекса ГТО. В следующем году работа созданию новых спортивных объектов будет продолжена, запланировано создание еще 7 спортивных площадок, одна из которых появится также в Рязанском районе», — отметил Фролов.

На площадке установили комплекс уличных тренажеров: турники, рукоходы, брусья, скамьи для пресса и другое. Также здесь обустроили зоны для занятий теннисом, баскетболом, скалолазанием. На территории уложили специальное смягчающее покрытие.


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