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17:45, 7 ноября 2019 250
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В Рязани в седьмой раз выберут «Мисс Студенчество»

В Рязани в седьмой раз выберут «Мисс Студенчество»

В Рязани в седьмой раз выберут «Мисс Студенчество-2019». В четверг, 7 ноября, на пресс-конференции в рязанской филармонии представили девушек, которые будут бороться за звание лучшей.

Всего в конкурсе поучаствуют восемь рязанок:

  • Софья Тимакова (РГУ);
  • Анастасия Купырева (РГАТУ);
  • Алена Павлова (филиал Московского государственного института культуры);
  • Дарья Чернышова (филиал Московского политехнического университета);
  • Надежда Сафонова (РязГМУ);
  • Анастасия Криуленко (Академия ФСИН);
  • Анна Карапетян (филиал Московского университета имени Витте);
  • Анастасия Щедринова (РГРТУ).

Финал пройдет 21 ноября в 19:00 в филармонии.

Фото из группы «Мисс Студенчество-2019» «ВКонтакте»


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