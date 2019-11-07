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Фото: Администрация Рязани
В Рязани подсветили здание Академии ФСИН и Николо-Ямской храм на улице Циолковского. Об этом сообщил
«В перспективе запланировано расширить сеть зданий, оборудованных подсветкой в каждом районе города», — говорится в сообщении мэрии.
Напомним, за три месяца архитектурная подсветка появидась на здании роддома №2, железнодорожного вокзала «Рязань-2», школы №6, детской поликлиники №7, РГРТУ, гостиницы «Ока», автосалона на улице Горького.
Всего за последний год фасадная подсветка появилась на более чем 60 объектах.
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