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17:52, 7 ноября 2019 251
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В Рязани подорожал бензин

В Рязани подорожал бензин

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани повысилась на две копейки — до 43,25 рубля.

Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 6 ноября.

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 41,78 рубля (+4 копейка);
  • АИ-95 — 44,77 рубля (не изменилась);
  • АИ-98 — 52,14 рубля (не изменилась).

Цена на дизельное топливо за неделю увеличилась на копейку — 45,28 рубля за литр.


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