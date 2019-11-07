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Утром в четверг, 7 октября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 19, 21, 33, 34-а, 35, 36, 37, 38, 40, 43 по улице Октябрьский городок.
К 19:00 воду дадут по следующим адресам:
Напомним, ранее сообщалось об отключении холодной воды в двух детсадах.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.