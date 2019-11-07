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10:50, 7 ноября 2019 433
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В Рязани массово отключили холодную воду

В Рязани массово отключили холодную воду

Утром в четверг, 7 октября, в Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 19, 21, 33, 34-а, 35, 36, 37, 38, 40, 43 по улице Октябрьский городок.

К 19:00 воду дадут по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом 18 корпус 11;
  • улица Попова;
  • улица Луговая;
  • улица Полевая;
  • улица Железнодорожная;
  • улица Ушинского;
  • улица Заречная;
  • улица Дачная;
  • улица Озерная;
  • улица. 1-я Механизаторов;
  • улица 2-я Механизаторов;
  • поселок Мирный;
  • поселок Соколовка.

Напомним, ранее сообщалось об отключении холодной воды в двух детсадах.


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