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В понедельник, 11 ноября, в Рязань доставят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил
В рамках программы «Духовная связь» святыню возят в разные епархии по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В Рязани ковчег встретят в 17:00 у Христорождественского кафедрального собора в кремле.
Поклониться святыне желающие смогут до 14 ноября. Собор будет открыт с 7:00 до 21:00.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.