В пятницу в Рязанской области похолодает

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 8 ноября, в Рязанской области похолодает, сообщил
Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.
Ветер днем северо-восточный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью 0, +5 градусов, днем +4, +9.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.