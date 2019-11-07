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В Канищеве образовалась крупная пробка из-за ДТП. Фотография появилась в группе «
По данным сервиса «Яндекс. Карты» затор растянулся по улице Интернациональной. Скорость движения автомобилей не превышает 3-10 километров в час.
«Пробка в обе стороны», — отметили комментаторы.
Официальной информации об аварии пока нет.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.