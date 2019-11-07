RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
На рязанской стройке насмерть разбился рабочий, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Известно, что инцидент произошел на стройке за ТРЦ «Премьер».
Обстоятельства уточняются.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЦентральная школа пригласила рязанцев пройти бесплатное тестирование по ЕГЭ и ОГЭ
|
cледующая новость →Любимов поздравил коллектив ОКБ с получением международного сертификата
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.