СМИ назвали профессию погибшего в Спасском районе охотника

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Стало известно, кем работал 51-летний мужчина, который погиб на охоте в Спасском районе. По данным
Несчастный случай произошел у поселка Лесхоз, когда мужчина выгонял зверя на охотников. При этом он был без сигнального жилета.
По факту убийства по неосторожности
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.