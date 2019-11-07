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20:41, 7 ноября 2019 442
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СМИ назвали профессию погибшего в Спасском районе охотника

СМИ назвали профессию погибшего в Спасском районе охотника

Стало известно, кем работал 51-летний мужчина, который погиб на охоте в Спасском районе. По данным Vidsboku, он был водителем в местной гимназии.

Несчастный случай произошел у поселка Лесхоз, когда мужчина выгонял зверя на охотников. При этом он был без сигнального жилета.

По факту убийства по неосторожности возбудили уголовное дело.


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