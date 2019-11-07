RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С рязанских кладбищ вывезли более 60 кубометров мусора, об этом сообщили на сайте горадминистрации.
С 1 по 5 ноября на городских кладбищах очистили территории, убрали ветки и мусор.
Кроме того, подмели дорожки очистили газон от листвы и подстригли кусты.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Соколовке убрали свалку и начали благоустраивать территорию возле пруда
|
cледующая новость →Зарплату преподавателям рязанского института культуры не повышали пять лет
Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.