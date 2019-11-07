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Фото: Pixabay.com
Рязанскому рецидивисту грозит семь лет за ограбление пенсионеров, об этом сообщили в
В полицию обратилась 59-летняя женщина, она рассказала, что недавно у нее украли сумку с документами, банковскими картами, телефоном и деньгами.
После этого к оперативникам обратился еще один 61-летний пенсионер, он сообщил, что знакомый украл из его квартиры сумку с деньгами, телефон и микроволновую печь. Также мужчина уточнил, что его ограбили во время застолья.
Стражи порядка разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний рыбновец. Похищенное изъяли.
В отношении рязанца возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 161 УК РФ, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Подозреваемого взяли под стражу.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.