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14:34, 7 ноября 2019 307
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Рязанскому рецидивисту грозит семь лет за ограбление пенсионеров

Рязанскому рецидивисту грозит семь лет за ограбление пенсионеров

Фото: Pixabay.com

Рязанскому рецидивисту грозит семь лет за ограбление пенсионеров, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 59-летняя женщина, она рассказала, что недавно у нее украли сумку с документами, банковскими картами, телефоном и деньгами.

После этого к оперативникам обратился еще один 61-летний пенсионер, он сообщил, что знакомый украл из его квартиры сумку с деньгами, телефон и микроволновую печь. Также мужчина уточнил, что его ограбили во время застолья.

Стражи порядка разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 26-летний рыбновец. Похищенное изъяли.

В отношении рязанца возбудили уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 161 УК РФ, по которым предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Подозреваемого взяли под стражу.


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