Рязанский музей леденца победил во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир»

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Музей истории рязанского леденца победил во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», который прошел с 31 октября по 1 ноября в Саратове. Его признали лучшим в номинации «Линейка туристических сувениров музея».
Отмечается, что экспертная комиссия «высоко оценила колоссальный ассортимент сувениров музея».
Кроме того, рязанцы презентовали участникам «Новогоднюю столицу 2020» и пригласили основателя конкурса Геннадия Шаталова на праздники.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.