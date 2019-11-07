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В четверг, 7 ноября, рязанцы принесли гвоздики к зданию филиала института культуры, пишет телекомпания «
Акцию провели для того, чтобы привлечь внимание к закрытию филала МГИК.
Напомним, вуз ликвидируют 2
Студентов рязанского института культуры
Учащихся переселили в общежитие с
Фото телекомпании «Город»
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.