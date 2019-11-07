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Рязанцев предупредили о сильном ветре. Метеопредупреждение
Днем в четверг, 7 ноября, порывы ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.