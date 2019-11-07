Ректор рязанского агроуниверситета встретился с первокурсниками

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В среду, 6 ноября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла встреча ректора Николая Бышова со студентами-первокурсниками. На встрече присутствовали проректоры, деканы, кураторы факультетов и академических групп, заведующие студенческими общежитиями, коменданты учебных корпусов, представители студсоветов общежитий, совета обучающихся, студенческого профкома и студенческий актив вуза.
«Такие встречи уже стали в университете доброй традицией, их цель — ответить на вопросы, которые могли возникнуть у первокурсников за время обучения в вузе. Да и сам Николай Владимирович, как бывший студент университета, активно и искренне интересуется будущим нынешних студентов и их проблемами. Формат встречи располагал к открытому диалогу между обучающимися и администрацией вуза», — рассказали представители РГАТУ.
По словам Бышова, год был очень значимым для университета: состоялось много интересных мероприятий, конференций.
«Студенческая жизнь многогранна — наука, спорт, творчество, общественная деятельность. Вы молоды, активны, энергичны. Постарайтесь реализовать свой потенциал. Мы поддержим ваши начинания и инициативы и будем делать все возможное, чтобы вы стали профессионалами», — заверил он.
Ректор более подробно рассказал о достижениях университета, о тесном сотрудничестве в деле подготовки будущих специалистов с различными организациями и предприятиями региона, о возможности получения второго высшего образования в вузе.
Также Бышов обратил внимание первокурсников на результаты рейтингов. По итогам Третьего национального рейтинга востребованности вузов в России РГАТУ занимает 13 позицию среди 57 сельскохозяйственных и лесотехнических вузов, в рейтинге российских вузов «Национальное признание» — 14 место из 54 аграрных вузов Минсельхоза России. По данным рейтинга вузов Минсельхоза, среди отраслевых образовательных организаций высшего образования в России Рязанский агротехнологический университет на 15 месте.
Особое внимание на встрече уделили противопожарной безопасности, курению на территории университета и в общежитиях.
Проректор по развитию и качеству образовательного процесса Ирина Шашкова рассказала первокурсникам об организации методического сопровождения основных образовательных программ в университете. О научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов рассказала проректор по научной работе Лариса Лазуткина.
Кроме того, они ответили на вопросы студентов, касающиеся соцподдержки и условий получения стипендии.
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