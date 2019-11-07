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Рецидивиста из Рязани задержали за серию краж. В октябре он взламывал дачи на улицах Котовского и Островского, сообщила
Злоумышленник похищал электротриммеры, электросушилки, бензопилы и электрообогреватели.
Опросив местных жителей, оперативники установили, что к преступлениям причастен 26-летний рязанец, которого ранее судили за кражу и грабеж.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовные дела по части 2 и 3 статьи 158 УК.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.