Обидно, что хозяина не видно. В России решили найти собственников, не заявивших о своих правах

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Правительство России рассматривает законопроект, в котором устанавливается порядок учета собственников земельных участков, домов и дач, не заявлявших о своих правах по разным причинам.
Замминистра экономического развития России, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что законопроект предусматривает процедуру внесения в Единый реестр сведений о правообладателях ранее неучтенных объектов недвижимости (ЕГРН). По ее мнению, отсутствие сведений о них негативно сказывается на исполнении госполномочий и защите имущественных интересов правообладателей недвижимости.
Еще один важный момент документа — от собственников не потребуется никаких финансовых расходов и дополнительных хождений по инстанциям. Выявлением правообладателей ранее неучтенных объектов недвижимости будут заниматься органы местной власти.
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