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14:48, 7 ноября 2019 443
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Несколько рязанцев выкачали более шести тонн дизельного топлива из нефтепровода

Несколько рязанцев выкачали более шести тонн дизельного топлива из нефтепровода

Несколько рязанцев выкачали более шести тонн дизельного топлива из нефтепровода недалеко от поселка Северный. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, с сентябрь по ноябрь 2018 года несколько человек «врезались» в нефтепродуктопровод и похитили топливо.

Ущерб от повреждения нефтепровода составил более 65 тысяч рублей.

Уголовоне дело возбудили после проверки сотрудников УФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


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