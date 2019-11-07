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Несколько рязанцев выкачали более шести тонн дизельного топлива из нефтепровода недалеко от поселка Северный. Об этом сообщил
По данным следствия, с сентябрь по ноябрь 2018 года несколько человек «врезались» в нефтепродуктопровод и похитили топливо.
Ущерб от повреждения нефтепровода составил более 65 тысяч рублей.
Уголовоне дело возбудили после проверки сотрудников УФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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