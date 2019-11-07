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Насмерть разбившийся рабочий выпал с 11 этажа. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел примерно в 18:40. Мужчине было 37 лет, он уроженец Узбекистана.
Также известно, что рабочий погиб на месте до приезда скорой. По факту гибели проводится доследственная проверка.
Напомним, ранее появилась информация, что на стройке за ТРЦ «Премьер»
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