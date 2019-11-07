Напротив РГУ появилась остановка

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Напротив РГУ имени Есенина появилась остановка общественного транспорта.
По словам студентов, ее установили неделю назад.
В четверг, 7 ноября, в пресс-службе мэрии сообщили, что остановку установил подрядчик, который ремонтировал дорогу на улице Свободы.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.