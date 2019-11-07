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9:51, 7 ноября 2019 368
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Любимов поздравил коллектив ОКБ с получением международного сертификата

Любимов поздравил коллектив ОКБ с получением международного сертификата

В среду, 6 ноября, губернатор Николай Любимов поздравил коллектив ОКБ с прохождением международной сертификации ISO 9001. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«В конце августа я приезжал в рязанскую ОКБ. Тогда врачи больницы завершили большую, важную работу. Сегодня больница получила официальный документ — подтверждение высоких стандартов и качества медицинского обслуживания», — отметил глава региона.

Главврач Дмитрий Хубезов также опубликовал пост на своей странице. По его словам, получение сертификата — это новый шаг после внедрения принципов бережливого производства. ⠀

«В конце декабря планируем пройти сертификацию Росздравнадзора, которая, по сути, является национальным стандартом безопасности. В 2020 году нас ждет подготовка к получению сертификата JCI, который является основой для аккредитации медицинской организации во всем мире», — анонсировал медик.

Хубезов также выразил уверенность, что команда больницы «справится со всеми требованиями и сделает ОКБ клиникой с высочайшим уровнем технологий и безопасности».

Фото со страницы Дмитрия Хубезова «ВКонтакте»


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