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16:05, 7 ноября 2019 384
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Любимов поблагодарил Собянина за помощь в организации «Новогодней столицы» в Рязани

Любимов поблагодарил Собянина за помощь в организации «Новогодней столицы» в Рязани

Губернатор Николай Любимов поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь в организации «Новогодней столицы» в Рязани. Эту тему подняли в эфире на радио «Вести FM» у Владимира Соловьева в четверг, 7 ноября.

«В Рязань надо на Новый год», — заявила соведущая Соловьева Анна Шафран. Любимов согласился с ней: «Это [статус Рязани «Новогодней столицы"] заставляет нас самих получше заняться благоустройством, побольше денег выделить из областного бюджета городу… Москва очень помогла, спасибо Сергею Собянину, Министерство культуры помогает, в том числе деньгами — небольшими, но все равно это хорошая помощь».

Разговор в студии также шел о повсеместном тестировании школьников и студентов на наркотики, которое Рязанская область запустила первой в стране.

Также ведущий во время разговора поинтересовался у главы региона, прошла ли у него эйфория спустя два года губернаторства.

Ранее Николай Любимов был в эфире программы «Полный контакт» у Владимира Соловьева и Анны Шафран в октябре 2018 года.


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