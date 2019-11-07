Любимов поблагодарил Собянина за помощь в организации «Новогодней столицы» в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Николай Любимов поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь в организации «Новогодней столицы» в Рязани. Эту тему подняли в эфире на радио «Вести FM» у Владимира Соловьева в четверг, 7 ноября.
«В Рязань надо на Новый год», — заявила соведущая Соловьева Анна Шафран. Любимов согласился с ней: «Это [статус Рязани «Новогодней столицы"] заставляет нас самих получше заняться благоустройством, побольше денег выделить из областного бюджета городу… Москва очень помогла, спасибо Сергею Собянину, Министерство культуры помогает, в том числе деньгами — небольшими, но все равно это хорошая помощь».
Разговор в студии также шел о повсеместном
Также ведущий во время разговора поинтересовался у главы региона,
Ранее Николай Любимов был в эфире программы «Полный контакт» у Владимира Соловьева и Анны Шафран в октябре 2018 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские коммунисты отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции
|
cледующая новость →Ректор рязанского агроуниверситета встретился с первокурсниками
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.