Глава рязанского минтранса проверил ремонт на трех улицах

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Глава регионального минтранса Вадим Решетник проверил ремонт улицах Чкалова, Весенняя и Грибоедова, сообщил
Основные работы на участках почти завершили. Однако подрядчику предстоить устранить недочеты.
Нарекания вызвали качество ремонта тротуаров, установки бордюров, устройства люков инженерных коммуникаций.
«И у заказчика, и у подрядчиков есть четкое понимание по объемам работ, которые нужно провести. И сделать это нужно в самые сжатые сроки, сдав объекты заказчику в надлежащем качестве», — подчеркнул Решетник.
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