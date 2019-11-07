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19:56, 7 ноября 2019 345
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Глава Минкомсвязи попросил Медведева наградить Рязанскую область за переход на цифровое ТВ

Глава Минкомсвязи попросил Медведева наградить Рязанскую область за переход на цифровое ТВ

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поощрить Рязанскую область, которая одна из первых перешла с аналогового на цифровое телевидение, пишет ТАСС.

По его мнению, также нужно отметить Тверскую, Ярославскую и Тульскую области.

А также несколько субъектов, где были «крайне сложные исходные условия»: Камчатка, Якутия, Алтай, Красноярский край, Челябинская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Дагестан и Краснодарский край.

«Я бы просил, Дмитрий Анатольевич, поощрить отвечавших за переход на цифру представителей этих субъектов правительственными наградами, благодарностями правительства. Кроме того, наверное, было бы неплохо принять в Доме правительства лучших региональных волонтеров», — сказал Носков на заседании правительства.

Глава Минкомсвязи отметил, что около 500 волонтеров со всей страны уже были награждены ведомственными наградами.

Медведев заявил, что присоединяется к словам благодарности, и предложил подумать над тем, как отметить тех, кто занимался работой по внедрению цифрового телевидения в России.

Напомним, аналоговое вещание отключили в Рязанской области 11 февраля.


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