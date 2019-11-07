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11:23, 7 ноября 2019 518
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«Эйфория прошла?» Соловьев спросил у Любимова о его настрое спустя два года губернаторства

«Эйфория прошла?» Соловьев спросил у Любимова о его настрое спустя два года губернаторства

В четверг, 7 ноября, глава региона Николай Любимов в прямом эфире на радио «Вести FM» у Владимира Соловьева рассказал, как он воспринимает свое губернаторство спустя несколько лет после назначения на должность.

«Какая стадия сейчас? Эйфория прошла?» — спросил Владимир Соловьев.

«Я знал, на что шел», — ответил Любимов.

Он напомнил, что был заместителем губернатора Калуги и мэром до назначения в Рязани.

Разговор в студии шел о повсеместном тестировании школьников и студентов на наркотики, которое Рязанская область запустила первой в стране.

Также одной из главных тем стал проект «Рязань — Новогодняя столица 2020».

Ранее Николай Любимов был в эфире программы «Полный контакт» у Владимира Соловьева и Анны Шафран в октябре 2018 года.

Фото из группы «Вести FM»


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