«Эйфория прошла?» Соловьев спросил у Любимова о его настрое спустя два года губернаторства

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В четверг, 7 ноября, глава региона Николай Любимов в прямом эфире на радио «Вести FM» у Владимира Соловьева рассказал, как он воспринимает свое губернаторство спустя несколько лет после назначения на должность.
«Какая стадия сейчас? Эйфория прошла?» — спросил Владимир Соловьев.
«Я знал, на что шел», — ответил Любимов.
Он напомнил, что был заместителем губернатора Калуги и мэром до назначения в Рязани.
Разговор в студии шел о повсеместном тестировании школьников и студентов на
Также одной из главных тем стал
Ранее Николай Любимов был в эфире программы «Полный контакт» у Владимира Соловьева и Анны Шафран в
Фото из
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