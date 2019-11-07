Двух рязанцев накажут за миллионные долги по алиментам

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Двух рязанцев, мужчину и женщину, накажут за миллионные долги по алиментам. Об этом сообщила
В отношении нарушителей, долги которых превышают более 400 тысяч и 650 тысяч рублей, возбудили уголовные дела по части 1 статьи 157 УК.
Ранее одного из них уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП.
На этот раз неплательщикам грозят исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.