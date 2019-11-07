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Центральная школа пригласила рязанцев пройти бесплатное тестирование по ЕГЭ и ОГЭ. Оно стартует в 10:00 воскресенья, 10 ноября.
Записаться на тестирование можно у администратора Центральной школы по телефону
В программе мероприятия:
Адрес Центральной школы: улица Есенина, дом 21, телефон
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.