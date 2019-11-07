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17:14, 7 ноября 2019 210
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А что в кино? «Доктор Сон», «Девятая» и другие новинки

А что в кино? «Доктор Сон», «Девятая» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов «Доктор Сон» режиссера Майка Флэнагана снят по одноименному роману Стивена Кинга и является продолжением картины «Сияние» Стенли Кубрика.

Российский фильм «Девятая» режиссера Николая Хомерики переносит нас в Петербург конца XIX века, в котором общество повально увлечено оккультными науками и эзотерикой.

Американская комедия «Во все тяжкое» с Джонни Дэппом в главной роли рассказывает о профессоре колледжа, который узнает, что ему поставили серьезный диагноз, который может закончиться летальным исходом, из-за чего профессор готов забыть о моральных принципах и пуститься во все тяжкие.

Также зрители увидят фильм-участник конкурсной программы кинофестиваля «Сандэнс» «Райские холмы» и украинский мультфильм «Клара и волшебный дракончик».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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