А что в кино? «Доктор Сон», «Девятая» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Фильм ужасов «Доктор Сон» режиссера Майка Флэнагана снят по одноименному роману Стивена Кинга и является продолжением картины «Сияние» Стенли Кубрика.
Российский фильм «Девятая» режиссера Николая Хомерики переносит нас в Петербург конца XIX века, в котором общество повально увлечено оккультными науками и эзотерикой.
Американская комедия «Во все тяжкое» с Джонни Дэппом в главной роли рассказывает о профессоре колледжа, который узнает, что ему поставили серьезный диагноз, который может закончиться летальным исходом, из-за чего профессор готов забыть о моральных принципах и пуститься во все тяжкие.
Также зрители увидят фильм-участник конкурсной программы кинофестиваля «Сандэнс» «Райские холмы» и украинский мультфильм «Клара и волшебный дракончик».
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.