Заползают в тарелки. Рязанцы пожаловались на нашествие тараканов в столовой школы №60

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Рязанцы пожаловались на нашествие тараканов в столовой школы №60. В группе «
«В столовой повсюду ползают тараканы, заползают в тарелки. Ловушка для тараканов, видимо, не меняется вообще, насекомые при первой же возможности ее покидают», — написал автор поста.
В администрации города сообщили, что дезинсекцию столовой проводили в августе. Для этого использовали препарат «Тетрацин», рекомендованный Центром гигиены и эпидемиологии Рязанской области.
В течение сентября-октября помещения пищеблока регулярно обрабатывали по выходным. Повторную дезинсекцию запланировали на вечер 8 ноября. После этого в столовой проведут генуборку.
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