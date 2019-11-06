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22:24, 6 ноября 2019 215
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В Великобритании ввели обязательную регистрацию дронов

В Великобритании ввели обязательную регистрацию дронов

В Великобритании ввели обязательную регистрацию дронов, передает «РИА Новости».

В сообщении говорится, что такое требование распространяется на владельцев дронов или моделей самолетов весом более 250 граммов.

Отмечается, что тем, кто не успел зарегистрировать беспилотник, грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (80 тысяч рублей).

Кроме того, каждый человек, управляющий дроном, должен пройти тест и получить удостоверение летчика.


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