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17:27, 6 ноября 2019 176
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В Спасском районе открыли мост через Оку

В Спасском районе открыли мост через Оку

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 6 октября, около села Фатьяновка в Спасском районе возобновили движение по наплавному мосту через Оку. Проезд открыли в 16:35, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

До этого мост перекрывали два дня подряд: 5 и 6 ноября.


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