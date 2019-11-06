RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани троллейбус проехал на «красный» и чуть не сбил пешеходов. Видео опубликовали в группе «
Инцидент произошел в среду, 6 ноября, на перекрестке улиц Горького и Есенина.
Водитель троллейбуса проехал на красный сигнал светофора, в это время дорогу переходили пешеходы.
«Вот они, водители нашего города» , — отметили комментаторы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСкопинцы смогут в прямом эфире задать вопросы главе администрации
|
cледующая новость →В Рязани почтили память погибших при исполнении силовиков
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.