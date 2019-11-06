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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии с пешеходом. Об этом
18 сентября примерно в 19:10 у дома №260 на Михайловском шоссе. Toyota Corolla ехала со стороны улицы Военных Автомобилистов в сторону улицы Ситниковской и сбила 80-летнюю женщину, переходившую дорогу не по «зебре».
Пострадавшая скончалась в больнице.
За рулем машины был 51-летний житель Захаровского района.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 29-72-56, 29-74-99 или по адресу: улица Фирсова, дом №12, корус 1.
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