В России запретят устанавливать кондиционеры на фасады объектов культуры

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Фото: Pixabay.com
В Госдуму внесли предложение о запрете устанавливать кондиционеры на фасадах памятников культурного наследия, передает
В документе говорится, что на зданиях нельзя будет устанавливать внешние блоки кондиционеров, антенн, включая спутниковую связь. Исключением станут технические устройства охраны и сигнализации.
В случае, если кондиционеры уже установлены, то их необходимо демонтировать в течение полугода, говорится в сообщении.
Также известно, что закон вступит в силу в течение 180 дней после дня его официального опубликования. Работа будет организована и проведена Минкультуры России совместно с региональными органами охраны объектов культурного наследия.
Сейчас в реестр включено более 142 тысяч памятников и ансамблей.
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